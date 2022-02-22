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22 февраля 2022, 17:22

Лукашенко: современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники. Военнослужащие совершенствуют свою боевую выучку, осваивая новые методы и способы отражения угроз, в том числе и во взаимодействии с другими силовыми ведомствами", - заявил глава государства.

Глава государства отметил, что в Беларуси последовательно выстраивается система территориальной обороны, которая гарантирует всенародный характер защиты Отечества. Активно развивается оборонный сектор экономики, объединяющий самые высокотехнологичные производства, включая ракетное. Создаются современные средства связи и автоматизации, беспилотная авиация, стрелковое оружие и боеприпасы, иная продукция белорусского ВПК.-0-

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