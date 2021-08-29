Лукашенко: современная горнодобывающая промышленность - важнейшая составляющая национальной экономики

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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов открытого акционерного общества "Беларуськалий" с профессиональным праздником - Днем шахтера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря вашей чрезвычайно тяжелой, но очень важной работе Беларусь знают как родину "красного золота", - говорится в поздравлении. - Каждая пятая тонна калийных солей в мире добывается и перерабатывается в высококачественные удобрения именно в нашей стране".
Глава государства подчеркнул, что современная горнодобывающая промышленность - важнейшая составляющая национальной экономики. Отрасль вносит значительный вклад в увеличение экспортного потенциала, развитие социальной сферы, рост благосостояния всех жителей.
"Сегодня шахтеры, сохраняя заложенные предшествующими поколениями лучшие традиции горняков, активно используют передовые технологии, инновационные продукты‚ научные разработки для повышения безопасности и производительности труда", - отметил Президент.
Александр Лукашенко высказал убежденность, что ответственный подход к делу, компетентность, высокий профессионализм, активная гражданская позиция позволят коллективу и впредь добиваться значимых успехов, обеспечивая развитие и процветание родной Беларуси.-0
"Благодаря вашей чрезвычайно тяжелой, но очень важной работе Беларусь знают как родину "красного золота", - говорится в поздравлении. - Каждая пятая тонна калийных солей в мире добывается и перерабатывается в высококачественные удобрения именно в нашей стране".
Глава государства подчеркнул, что современная горнодобывающая промышленность - важнейшая составляющая национальной экономики. Отрасль вносит значительный вклад в увеличение экспортного потенциала, развитие социальной сферы, рост благосостояния всех жителей.
"Сегодня шахтеры, сохраняя заложенные предшествующими поколениями лучшие традиции горняков, активно используют передовые технологии, инновационные продукты‚ научные разработки для повышения безопасности и производительности труда", - отметил Президент.
Александр Лукашенко высказал убежденность, что ответственный подход к делу, компетентность, высокий профессионализм, активная гражданская позиция позволят коллективу и впредь добиваться значимых успехов, обеспечивая развитие и процветание родной Беларуси.-0