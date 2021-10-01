Лукашенко: созданные Ниной Усатовой на театральной сцене и в кинематографе образы стали примером высокого мастерства

1 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Нину Усатову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Созданные вами на театральной сцене и в кинематографе образы стали примером высокого мастерства, многогранного актерского таланта, искреннего служения искусству, - отметил глава государства. - Благодаря уникальной трудоспособности и врожденному обаянию вы заслужили авторитет среди профессионалов и признание миллионов зрителей. Среди них - многочисленные преданные поклонники из Беларуси".

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем творчество артистки неизменно будет содействовать укреплению культурных связей и дружбы между нашими странами. Президент пожелал ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.-0-