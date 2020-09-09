Лукашенко: спокойствие и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спокойствие, аккуратность и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко дал интервью ведущим российским СМИ На интервью к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Вы въехали в Минск: тихо, спокойно, чистота, несмотря на отдельные хождения. Это бренд, и все это сохранилось, никуда не делось. Я недавно уже говорил: выезжаешь за кольцевую дорогу - там совершенно иная жизнь. Может быть, как и в Москве: за чертой Москвы, подальше, другая Россия. Точно так и у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы, конечно, стараемся поддерживать имидж нашей страны. Как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди выходят на улицы. Никакой дестабилизации в стране нет".

По словам Президента, если бы не внешний фактор, который выражается в управлении протестами, то в стране не было бы и провокационных уличных акций. "В данном случае и мы, и россияне знаем, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через известные Telegram-каналы. Второй центр - это Чехия. А потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь, - заявил глава государства. - Вы видите: на известном канале в воскресенье начертили квадрат - идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один начертили - идите туда, а потом идите ко Дворцу Независимости. Вот так управляют. Это одно влияние".

"Второе влияние - нас попробовали немножко пощекотать (как я сейчас понимаю, тогда я это серьезно воспринял) разного рода учениями у границ Беларуси. У границ Союзного государства - на будущее нам это определение понадобится. Мне пришлось мобилизовать пол белорусской армии для того, чтобы этому противостоять", - добавил Александр Лукашенко. По его словам, белорусская граница сейчас все еще усилена по всему периметру, кроме российского направления. "Мы даже усилили границу на украинском направлении. И, судя по сегодняшней ночи (интервью давалось 8 сентября, речь о происшествии с участием Марии Колесниковой. - Прим. БЕЛТА), не зря", - подчеркнул Президент.-0-

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