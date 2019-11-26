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26 ноября 2019, 11:30

Лукашенко спортсменам: соревноваться надо за победу, после приходи и требуй, что хочешь

Во время церемонии
Во время церемонии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены должны соревноваться прежде всего ради победы, а не ради денег. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сегодня на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю. Соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее. Если нет результата, что можно сказать людям?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент считает, что изначально спортсмены любой сборной равны. "У тех же россиян, канадцев, американцев, чехов, шведов, финнов две ноги, две руки, одна голова, - пояснил он на примере хоккеистов. - Если у вас руки и голова еще по молодости не такие, включайте ноги: не давайте принимать шайбу, не давайте принимать мяч. Боритесь, если вы не умеете красиво обыгрывать, за счет физической подготовки".

"Надо любить спорт, быть преданным, тогда у тебя все получится - и деньги будут, и квартира, и почет, и уважение", - подчеркнул глава государства. В качестве примера он привел таких белорусских спортсменов, как Дарья Домрачева, Иван Тихон. "Как можно не восхищаться такими людьми? Это настоящие спортсмены. И я их знаю поименно. И они всегда в стране будут поддержаны, пока я Президент, и даже если меня не будет, я уверен, кто-то другой будет их поддерживать", - убежден Александр Лукашенко.

Президент признался, что сомневался, стоит ли награждать гребцов до проведения Олимпиады. "Думал, собью вас с толку, с большого пути. И предупредил: никаких больших наград пока не даем, чтобы был зазор и желание их получить", - рассказал он. - Я не задабриваю вас и не хочу, чтобы вы думали о том, что Президент вам тут наобещал и даст что-то".

Главный тренер национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович также считает, что спортсмены должны выступать на состязаниях ради победы, а не для того, чтобы набраться опыта или просто посоревноваться. "На Олимпиаду должны полететь спортсмены, которые прошли такую внутреннюю конкуренцию. И они едут туда не грести, они туда едут биться со всеми. Это воины. Ехать нужно побеждать, завоевывать медали", - подчеркнул он. По словам главного тренера, от белорусских гребцов на Олимпиаду в Токио поедут именно такие спортсмены.

"Отвести бы тебя к нашим начальникам, к другим руководителям федераций, собрать спортсменов, особенно тех, кто после игры в ресторанчик любит заглянуть", - ответил Президент.

Он также обратил внимание, чтобы заслуженные, титулованные спортсмены, завершив карьеру в большом спорте, оставались работать в качестве тренеров и готовили себе замену. Так, обращаясь к Марине Литвинчук, Президент сказал: "Мы тебя не отпустим, пока ты в лодку не посадишь еще двоих или троих таких, как сама. Это тоже важный вопрос для спортсмена - ушел, а замены нет. Величие спортсмена, с моей точки зрения, еще в том, когда он за руку приведет кого-то вместо себя. Катюша Карстен ушла, хоть ты Мошенского (Александр Мошенский - председатель Белорусской федерации гребли. - Прим. БЕЛТА) в лодку сейчас сажай, парик надевай, и пускай гребет вместо Карстен".

В свою очередь Марина Литвинчук заверила, что спортсмены не будут раздавать пустые обещания, а всерьез сконцентрируются на подготовке к Олимпиаде, будут пахать, не жалея сил, здоровья, энергии. "Мы не имеем права подвести, - подчеркнула она. - Я прекрасно понимаю, что все высокие награды, которые вы сейчас нам вручили - это аванс перед главными соревнованиями".-0-

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гребля на байдарках гребля на каноэ Лукашенко
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