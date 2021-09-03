Лукашенко: спортсмены сидят на государственных плечах, и это одна из причин провалов в большом спорте

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены сидят на государственных плечах, и это одна из причин провалов в большом спорте, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещание пригласили не только представителей футбольной сферы, но и руководителей других федераций: хоккея, велоспорта, стрелкового спорта, плавания, легкой атлетики, фехтования. Темы, которые будут затронуты на встрече, касаются и этих видов спорта в том числе, пояснил глава государства.

"Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все спортсмены сидят сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить - государство все обеспечит, - отметил Александр Лукашенко. - Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах то же самое".-0-

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