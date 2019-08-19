Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ориентировал местную вертикаль поддерживать население и постоянно общаться с гражданами, выполнять данные им обещания. "У нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал - обязательно сделай. Не можешь сделать сегодня, скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами решите, или, если не можете на своем, областном уровне решить, немедленно позвоните главе Администрации - мы займемся этим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, самое страшное в работе органов власти - несправедливое отношение к людям. "Люди все могут простить, но несправедливость никогда не простят. В основе работы власти должно быть справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов", - убежден Президент.

"Вы пришли в такое время, когда надо сдавать экзамен. Может быть, даже не за себя, а за других. Через три месяца люди забудут, что вы новички, что, если есть какие-то косяки, они не ваши. Это все через три месяца будет ваше - и хорошее, и плохое. И экзамен этот вам придется сдавать даже без подготовки", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко согласовал назначение руководителей в три района Могилевской области Александр Лукашенко отметил, что главным направлением хозяйственной деятельности в этих районах является сельское хозяйство и ему надо будет уделять особое внимание.

Валерий Малашко согласован на должность зампреда Могилевского облисполкома Валерий Малашко родился в 1966 году в Гродно. Окончил в 1989 году Минский государственный медицинский институт, в 2007 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение председателей нескольких райисполкомов в Могилевской области. Руководить Белыничским райисполкомом будет Василий Захаренко, сейчас он председательствует в Климовичском районном Совете депутатов. Первый заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис" Николай Степанов согласован на должность председателя Дрибинского райисполкома. Александр Ефимчиков, исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия "Могилевские семена трав", возглавит Чаусский райисполком.

Александр Ефимчиков, Николай Степанов, Василий Захаренко

На справедливое отношение к людям Президент обращал внимание и во время предыдущей встречи с новоиспеченными председателями райисполкомов в конце июля, согласовывая назначение ряда руководителей. "Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики. Это хорошо и правильно. Поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления. Отнеситесь по-человечески к людям", - сказал глава государства.-0-

Андрей Кунцевич назначен замглавы Администрации Президента Беларуси До настоящего времени в этой должности работал Владимир Жевняк, а сам Андрей Кунцевич трудился на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.