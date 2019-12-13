Лукашенко сравнил врачебную практику с работой Президента

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов сравнил врачебную практику с работой главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, вам очень тяжело. Врач - жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение, - отметил глава государства. - Это почти как у меня. С утра напакостят так… После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру - обратно. Потом ночь не спишь".

"Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Она благородная", - добавил Александр Лукашенко.

Обращаясь к студентам, глава государства отметил, что совсем скоро они дадут клятву врача и приступят к своим непосредственным обязанностям. "Я очень хочу, чтобы ваш медицинский путь был достойным и успешным, чтобы на всем его протяжении не было потеряно самое главное - профессиональный интерес. Вы те, кому доверен самый ценный ресурс страны - здоровье нашего народа. А преподавателям хочу пожелать, чтобы к вам из года в год приходили хорошие студенты. Умные, чистые сердцем, желающие изменить этот мир и спасти каждую человеческую жизнь", - сказал Президент.-0-