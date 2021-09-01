Лукашенко: США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. США хотят использовать Афганистан для подогревания ситуации в Китае и России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко убежден, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай, Синьцзян-Уйгурский автономный район которого граничит с этой страной.
"Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное", - отметил глава государства.-0-