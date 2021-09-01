Лукашенко: США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство

1 сентября, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую.

/Будет дополнено/.-0-