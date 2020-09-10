Лукашенко: страна должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь должна уже в этом году вернуться к безопасному периоду, который был совсем недавно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, пользуясь случаем, высказал свое видение по теме работы органов прокуратуры. "Сегодня, скажем так, в Минске непростой период. Острый период, который мы переживаем. Наверное, впервые в истории нашего государства. По крайней мере, последних 10 лет. Хотя многие со мной не согласны, вспоминают середину 90-х. Говорят: то ли еще было. Многие помнят, когда переворачивали автомобили, сжигали их на дорогах, когда действительно десятки тысяч выходили на улицы. Тогда было как-то понятно: кушать было нечего и детей кормить было нечем", - отметил Президент.

Александр Лукашенко

"Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства. "И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - сказал глава государства.-0-