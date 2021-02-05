Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что традиционно в эту пору в Беларуси подводят итоги научного года и вручают документы докторам наук и профессорам - умным, талантливым и трудолюбивым представителям научно-педагогического сообщества. Президент поздравил участников церемонии с очередным значимым этапом в карьере и новым статусом, который открывает дополнительные возможности.

"Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси", - подчеркнул Президент. По его словам, наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства.

"Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. В основе, как ни крути, лежит наука. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний и технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок", - заявил белорусский лидер.

"Мы ставим большие цели на пятилетку: значительно увеличить наукоемкость валового внутреннего продукта и выйти на уровень инновационного развития стран - лидеров Восточной Европы. Намерены заметно продвинуться по таким направлениям, как инновационное здравоохранение, биотехнологии, национальный электротранспорт, умные города и другим. Однако без вас - людей науки, без вашего активного участия в этих проектах вряд ли возможно их реализовать", - подчеркнул Президент.

Дипломы доктора наук глава государства вручил 9 ученым. В их числе представители исторических, медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, технических, экономических и юридических наук.

Аттестаты профессора из рук Президента получили заведующая кафедрой политологии юридического факультета БГУ Нина Антанович (политология), профессор кафедры специальной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Татьяна Лисовская (специальность "педагогика"), зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович (право), первый проректор Белорусского государственного медицинского университета Ирина Мороз (профилактическая медицина).

Александр Лукашенко обратил внимание, что на церемонии присутствовали не только те, кто получил дипломы доктора наук и аттестаты профессора, но также ученые, внесшие значимый вклад в успех своих коллег - их научные консультанты.

"В этот прагматичный век дорогого стоит труд наставника, нацеленного на создание научной школы и подготовку молодых ученых. Это по-нашему, по-государственному", - заявил Президент.

В 2020 году Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень 347 соискателям, в том числе 40 - доктора наук, 307 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 34 иностранных гражданина из 9 государств (Китая, России, Вьетнама, Ливии, Украины, Венесуэлы, Грузии, Казахстана и Туркменистана).

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинской сфере - 67 диссертаций (19,3% от успешно защищенных диссертаций), технической - 65 (18,7%) и экономической - 38 (11%).

Ученое звание профессора в 2020 году присвоено 31 соискателю, доцента - 313 соискателям. Ходатайства о присвоении ученого звания представлены учреждениями министерств образования (50%) и здравоохранения (16%), НАН Беларуси (15%), других республиканских органов госуправления (19%).

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