Лукашенко: страну просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что власть - это не тряпка, чтобы ее бросать. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я учил марксизм-ленинизм, и дедушка Ленин говорил: власть нельзя держать растопыренными руками. Власть - это не игрушка, это не тряпка, как это было после распада Советского Союза. Стоило Горбачеву пошевелиться, и мы бы сохранили страну. Но во главе страны вы знаете, кто был. Это лишний раз доказывает, что власть - это не тряпка. Она валялась и об нее вытирали ноги, - сказал белорусский лидер. - Я строил эту страну так, как мог. И вы должны понимать, что я ее просто так на поругание не отдам, буду я у власти или нет".

Вместе с тем Президент отметил, что к власти, естественно, должно приходить новое поколение, и это должен определить народ на честных и открытых выборах после отработки необходимых законов и Конституции. "Я понимаю, что мы живем в переходный период. Надо сделать так, чтобы новое поколение пришло к власти. Это неизбежно. И народ должен определиться, кто от нового поколения придет во власть", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что для этого будет необходимо честно, откровенно, искренне, не сдавая позиций провести открытые выборы. "Народ должен определиться, чего он хочет. И будет железный общественный договор, что честные, открытые (под контролем того, кто там чего хочет) выборы должны быть законом для всех. Если только кто-то дернется после этого, получит жесточайший ответ. И это мы, мое поколение политиков, должны обеспечить белорусскому народу. В какой роли будет нынешний Президент тогда и многие из вас - время покажет", - сказал Александр Лукашенко.-0-