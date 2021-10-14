Лукашенко: страны ЕАЭС должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - члены Евразийского экономического союза должны серьезно задуматься о своей продовольственной безопасности и принять ряд решений в этом направлении. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства предложил для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка.-0-