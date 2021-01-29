Лукашенко - студентам: выражать свое мнение нужно, но переходить черту закона недопустимо

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стены университета - не место для политических митингов. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что хорошо помнит себя в студенческие времена, поэтому знает, как мыслит и какими идеями живет молодежь. К тому же его младший сын практически ровесник участников встречи.

"Вы и сами активно высказываете свою позицию в социальных сетях, даже на улицах, даже в лицо представителям власти. Я в курсе. Никто не запрещает вам говорить, выражать мнение можно, нужно обязательно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но недопустимо переходить черту закона. Стены университета - не место для политических митингов".

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