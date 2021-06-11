Лукашенко: студенты Гродненского аграрного университета будут определять облик и достижения АПК страны

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гродненского государственного аграрного университета с 70-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В стенах вашей альма-матер подготовлено более 40 тысяч специалистов в области агрономии, зоотехники, ветеринарной медицины, перерабатывающей промышленности. Эти люди внесли огромный вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны", - говорится в поздравлении. Белорусский лидер отметил, что многие выпускники вуза удостоены высоких государственных наград, в том числе званий Героя Социалистического Труда и Героя Беларуси.

"Убежден, что новая генерация студентов, которая сегодня постигает науки в университетских аудиториях, будет определять облик и достижения белорусского агропромышленного комплекса завтрашнего дня - одной из приоритетных для государства отраслей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал коллективу Гродненского государственного аграрного университета крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, новых трудовых свершений на благо Отечества.-0-