Лукашенко - студентам: суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства, это вопрос национальных амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса, - отметил Александр Лукашенко. - Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики".

В то же время глава государства поинтересовался у студентов, понимают ли они, каких огромных усилий стоит такая политическая самостоятельность. "Много ли вы знаете стран в мире, таких же небольших и не богатых на ресурсы, как наша, но сумевших утвердиться на международной арене как самодостаточное и сильное государство?" - спросил он.

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