Лукашенко: суверенитету Беларуси могут угрожать только трудности в экономике

24 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Суверенитету Беларуси могут угрожать только трудности в экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов главе государства касался его отношения к недавним уличным акциям в Минске в защиту суверенитета и независимости. "Конечно, я их понимаю. Но не надо говорить, что это такие массовые (акции. - Прим. БЕЛТА). Потому что выходили на проспект Победителей, Независимости, где огромная масса народа идет. 400 человек - это наше ядро оппозиции - поднимали флаги. И то, что вы видели в СМИ, кажется: сколько народа! Это - обычные люди: кто на работу, кто с работы, кто в магазин…" - заметил глава государства.

Вместе с тем он заявил, что не просто понимает, но и не отвергает точку зрения участников акций. "Мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные. Они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самым главным защитником суверенитета и независимости, я думаю, для вас это не странно, является Президент Беларуси. Потому что он отвечает по Конституции за это", - сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас угроза суверенитету Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что страна находится в центре многих событий и пересечения интересов. "Сегодня здесь пересекаются все интересы. С запада на восток (и не только российские), с юга на север. Так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо вести себя настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле. Вот в чем моя проблема. И вы меня упрекаете, что я то на запад, то на восток (поворачиваюсь. - Прим. БЕЛТА). Слушайте, ни на восток, ни на запад. Вот она земля, которую господь нам подарил", - заявил Александр Лукашенко.

Одновременно он не чувствует, чтобы возрастала угроза суверенитету Беларуси. И объясняет это тем, что ни одной стороне это не нужно, так как будут затронуты интересы глобальных игроков. "Если это угроза со стороны, как некоторые говорят, России? Слушайте, в этой ситуации что, России еще одна головная боль нужна? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно, - считает Президент. - Если вдруг Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество. Они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что сочтут за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы".

С другой стороны, если Запад захочет в каком-то виде захватить или подчинить себе Беларусь, это будет непосредственной угрозой уже суверенитету России. "Что такое ракеты средней и малой дальности под Смоленском, и что такое там - далеко в Польше", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко резюмировал, что опасная угроза суверенитету страны может исходить только от гипотетических трудностей в экономике. "Когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести", - сказал он.-0-