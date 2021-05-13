Лукашенко: только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя дипломатов, глава государства отметил, что встреча проходит сразу после празднования священной для каждого белоруса даты - Дня Победы - и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. "Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчерпаемые бедствия всем народам Советского Союза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что в Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части - мирное население. "По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах", - заявил он.

Александр Лукашенко с сожалением констатировал: сегодня ситуация в мире далека от спокойной. Борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия.

"Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы, - отметил глава государства. - Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее".

Президент напомнил: в феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тыс. делегатов - представители всех слоев общества, люди разных профессий и политических взглядов. "Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества - по крайней мере, части нашего общества - на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который, по его словам, идет открыто, с широким обсуждением. "Правда, это не всем нравится за рубежом, - заметил он. - Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным".

"Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран", - добавил белорусский лидер.-0-

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