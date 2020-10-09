Лукашенко: только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", - сказал глава государства.

Он обратил внимание на то, что еще на этапе предвыборной кампании предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми столкнется страна. "Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - Президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять. Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-