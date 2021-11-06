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06 ноября 2021, 10:23

Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений

Александр Лукашенко во время посещения городской больницы №1 имени Семашко
Александр Лукашенко во время посещения городской больницы №1 имени Семашко

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений. Об этом он заявил сегодня, посещая в Орше городскую больницу №1 имени Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко в деталях интересовался организацией медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, в том числе работой приемных отделений, количеством и эффективностью использования операционных, лечением пациентов на территории Оршанского района в целом.

Наряду с необходимостью обеспечить доступность всего спектра медуслуг для населения все должно быть по-хозяйски и оптимально, обратил внимание Президент. "Надо, чтобы было все оптимально. Это большие деньги", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что больницы, условно говоря, не должны превращаться в санатории и дома отдыха и в условиях стационара пациенты должны находиться оптимальное количество времени.

"Надо деньги тратить на зарплату врачей, их профессиональный рост и технику. Операционные должны быть идеальные", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в стране уже много построено современных лечебных учреждений: "Не надо дворцы строить. Мы их уже построили. Поэтому надо все оптимально использовать. По-хозяйски надо. Надо считать деньги, даже в здравоохранении".

"Ковид для нас - опыт. Мы все серьезно встряхнулись, увидели слабые места и всякие излишества, которые у нас есть. Это для нас важно, - подчеркнул Президент. - Для меня важна эта оптимизация. Надо сконцентрировать деньги, чтобы помочь врачам".

Главный врач Оршанской центральной поликлиники Сергей Карака доложил Президенту о структуре учреждений здравоохранения в районе, результатах работы первой больницы и об организации плановой и экстренной медицинской помощи, в том числе пациентам с COVID-19.

В больнице Александр Лукашенко посетил отделения реанимации и анестезиологии, травматологии и ангиографии. Президенту рассказали о лечении пациентов, оснащении современным медоборудованием. Глава государства также ознакомился с лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Он побывал в "красной зоне" отделения реанимации и пульмонологии.

Сергей Карака рассказал главе государства об эпидситуации и ходе вакцинации. В последнее время в районе отмечается спад заболеваемости COVID-19, в лечебных учреждениях высвобождаются койки, а количество госпитализируемых стало ниже, чем выписываемых. Врач заверил: вакцинация дает очевидный эффект с точки зрения формирования коллективного иммунитета. А привитые пациенты если и заболевают, то переносят COVID-19 в более легкой форме. "Мы вчера спокойно выписали 72 человека, 26 поступило. После вакцинации здесь были практически единицы людей, я уже не говорю про реанимацию", - сказал он.

В состав Оршанской центральной поликлиники входят амбулаторно-поликлинические организации (4 поликлиники для взрослых и 2 для детей, 2 специализированных диспансера, 13 амбулаторий врача общей практики (из них 4 в составе участковых больниц), 23 фельдшерско-акушерских пункта, 7 больничных организаций: городская больница №1 имени Семашко, городская больница №3, городской родильный дом и 4 сельских участковых больницы.

Общая мощность стационаров учреждения здравоохранения - 1145 коек, в том числе 40 коек дневного пребывания, 55 коек сестринского ухода и 1050 круглосуточных (в том числе в городской больнице №1 - 719 коек), а также 10 коек медицинской реабилитации, содержащихся за внебюджетные средства.-0-

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