14 августа, Костюковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Об этом он заявил сегодня, посещая с рабочей поездкой Костюковичский район Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть", - сказал глава государства.

Как доложили Президенту, в Могилевской области для завершения уборки зерновых нужно всего 4-5 погожих дней.

Александр Лукашенко также обратил внимание на важность обеспечения надлежащих условий хранения урожая зерна кукурузы, что актуально для нужд животноводства. "Надо взять на контроль и тот недобор, который, возможно, будет по колосовым зерновым, надо восполнить зерном кукурузы", - поручил глава государства.

Президенту также доложено о результатах социально-экономического развития Костюковичского района и Могилевской области. Один из главных акцентов руководство региона делает на работе с убыточными предприятиями, принимая меры по нормализации их финансово-экономического положения и обеспечению роста доходов населения.-0-

Лукашенко проводит в Костюковичах совещание о развитии юго-восточных районов Могилевской области "Прошло время, и сегодня нам необходимо обсудить эффективность данных решений и объективно оценить промежуточные результаты. То есть данное совещание носит контрольный характер", - сказал Александр Лукашенко.