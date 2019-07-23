Лукашенко требует обратить серьезное внимание на качество уборки урожая и содержание техники

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая потребовал обратить серьезное внимание на качество работ и содержаниеи техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к председателям облисполкомов, Александр Лукашенко потребовал "обратить серьезное внимание на качество уборки".

"Обращаю ваше внимание на потери. Возьмите это на контроль", - поручил губернаторам Президент.

По минимальным оценкам, потери во время уборочной составляют полмиллиона тонн - хорошие объемы, констатировал глава государства. Особо он выделил центральные и северные районы, которые еще массово ведут уборку озимого рапса. "Там потери большие", - выразил обеспокоенность Президент и потребовал не забывать о соблюдении технологии.

Александр Лукашенко также напомнил о необходимости восстановить полутора-двухгодичный запас травянистых кормов.

Во время селекторного совещания затрагивался вопрос обеспечения хозяйств техникой. "Что касается покупки комбайнов, мы обратим на это внимание", - сказал Президент. При этом глава государства озвучил главное требование - нормальное содержание техники.

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