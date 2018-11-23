Лукашенко требует от правительства обеспечить эффективную и прозрачную торговлю на внешних рынках

23 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства обеспечить эффективность и прозрачность торговли на внешних рынках. Соответствующее поручение он дал сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что произвести продукцию - не основная задача, главное - выгодно продать ее и заработать. Как докладывает Совет Министров, более 40% от всего объема строительных материалов поставляется на экспорт. Однако, обратил внимание Президент, значительная доля цемента продается в Россию через АО "Евроцемент груп".

"До сегодняшнего дня правительством не выполнено поручение о развитии эффективной собственной товаропроводящей сети в России. И на бирже из-за того, что там цены выше, чем по прямым договорам, цемент тоже не продается. Все это и создает предпосылки для коррупции и появления серых схем, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому требую от правительства обеспечить эффективность, прозрачность торговли на внешних рынках. А от комитетов государственного контроля и госбезопасности, прокурора и министра внутренних дел - жесткий контроль за этой работой".

Министерству антимонопольного регулирования и торговли глава государства поручил по каждому случаю создания искусственных барьеров для продажи белорусской продукции на евразийском рынке проводить серьезное расследование и принимать незамедлительные меры. "У вас ведущая роль в этом вопросе", - подчеркнул он.

"Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса, - сказал Президент. - Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии".-0-