Лукашенко требует по-хозяйски подходить к развитию территории "Мотовело"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО "Мотовело", где в настоящее время есть много незадействованных территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство", - подчеркнул глава государства.

По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции. "Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт, - сказал Президент. - И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать".

Глава государства поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий, чтобы не подходить к этому вопросу огулом. Александр Лукашенко считает, что нужно грамотно использовать эту большую территорию, расположенную практически в центре Минска. Тем более что некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы вдоль Партизанского проспекта.

"Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию", - отметил белорусский лидер.

"Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые", - обратил внимание Александр Лукашенко, осматривая территорию "Мотовело". Он подробно ознакомился с территорией, проинспектировав состояние дел во время поездки на автобусе, дал указания.

Президент также отметил, что необходимо указом прописать те или иные льготы и определить четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.-0-

Фото Сергея Шелега

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