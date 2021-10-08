8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует проанализировать тенденцию на уменьшение числа торговых объектов в сельской местности. Соответствующее поручение он дал сегодня, принимая участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что с торговли, по сути, началась история белорусской кооперации, когда она стала распределять продукты по карточкам согласно установленным нормам и ценам. "Да и сейчас торговля - главная в вашей деятельности. Это сегодня основная отрасль Белкоопсоюза, которая занимает почти 20% всего товарооборота на селе. Именно вы обслуживаете малонаселенные деревни, где менее 10 жителей. Таких точек на карте Беларуси около 5 тыс. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты - это уже центр общественно-политической жизни. А вы - главные идеологи и пропагандисты", - обратил внимание белорусский лидер.

Поэтому, поручил Александр Лукашенко, тенденция на уменьшение числа торговых объектов, особенно в сельской местности, должна быть тщательно проанализирована. Согласно имеющимся данным, в 2020 году по сравнению с 2019-м количество магазинов сократилось почти на 300 единиц, или на 5%, а передвижных средств развозной и разносной торговли - на 2%.

Глава государства отметил, что на одном из последних совещаний с правительством возникла дискуссия о правильности укрупнения или оптимизации на селе ряда объектов - отделений почты и банков, организаций связи.

"Еще раз повторю свою позицию: жизнь не стоит на месте. Приходят новые технологии. У нас непростая ситуация с бюджетом, когда надо считать и экономить каждую копейку. Это в любой стране так. Поэтому главное - все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе, и их качество должно постоянно расти. А что делать с занятостью высвобождаемых банковских или почтовых работников? Это прямая обязанность председателей райисполкомов, которые не всегда хотят заниматься этим делом", - заметил Президент.-0-

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