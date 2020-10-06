6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует развивать и углублять производство продукции из древесины. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень много в процессе выборов обращал на это внимание, когда наши "змагары" и "свядомыя" кричали: "Даешь реформы!" Вот реформы - надо развивать и, главное, углублять производство, основанное на лесных ресурсах", - убежден Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси уже научились делать своего рода "полуфабрикат": бумагу и целлюлозу. А теперь надо идти дальше. "Давайте сделаем тот же картон и не будем завозить картон из Польши, Германии, отдавая туда целлюлозу или еще что-то, а оттуда везти готовый картон. И это надо делать немедленно. Надо поставить машину, производить картон и делать упаковку", - подчеркнул Президент.

По словам главы государства, основные работы в этом направлении должны быть проведены в следующем году. "Чего бы нам это ни стоило", - заявил он.

По информации концерна "Беллесбумпром", роль лесного сектора в экономике Беларуси значительно возросла в результате модернизации базовых деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных организаций. Объемы переработки древесины в стране значительно увеличены и в 2019 году превысили 20 млн куб.м.

Модернизация плитных заводов позволила вовлечь в оборот низкосортную древесину. Общий объем ее потребления в этом году составит 5,2 млн куб.м, а к 2025-му только благодаря созданию перерабатывающих биоэнергетических производств топливных пеллет будет вовлечено дополнительно 2,8 млн куб.м древесины лиственных пород.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. Из отечественных материалов - древесных плит - предприятия начали выпускать экономичную и востребованную мебель. За последние пять лет количество производителей мебели выросло вдвое, и сегодня их уже более 1,3 тыс.

На предприятиях концерна "Беллесбумпром" производится глубокая переработка древесины, из нее получают продукцию с высокой добавленной стоимостью, из которой более 70% поставляется на внешние рынки. В этом году, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, предприятиям концерна удалось сохранить стабильный уровень производства и реализации продукции. С января по август на экспорт поставлено продукции на $377,9 млн.-0-