Лукашенко требует создавать в регионах условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов

2 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В районах и городах надо создавать условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов под потребность экономики регионов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам регионального развития, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что большинство создаваемых в стране рабочих мест не относится к высокопроизводительным и предполагает низкую квалификацию работников и невысокий уровень заработной платы.

"Одна из первостепенных задач местных органов власти - организация производств именно с углубленной переработкой сырья и получение экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, - сказал он. - В районах и городах должны быть созданы условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов под потребность экономики регионов".

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