14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует урегулировать ситуацию с текучестью кадров на некоторых предприятиях, а также принять дополнительные меры в вопросе укрепления производственной дисциплины. Соответствующие поручения глава государства дал сегодня, незапланированно посещая в Светлогорске завод железобетонных изделий и конструкций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Железная дисциплина. До двух не разговариваем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в регионах надо принять меры для недопущения большой текучести кадров. Однако это не означает, что кто-то кого-то будет силой держать на производстве. В ход должны в том числе пойти меры стимулирующего характера, но на четких и понятных условиях. "Что за летучки такие? В советские времена такого не было... Приди, работай, вот бытовочка, вот душевая, вот тебе зарплата (не обманываю, сам не ворую). Какая есть. Больше будем делать, больше будем зарабатывать. Вот и вся логика", - считает глава государства.-0-