Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 апреля 2020
Минск Облачно с прояснениями +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:15 Медики благодарны белорусам за поддержку - брестский врач Регионы
14:12 Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке Общество
14:10 В Гродненской области в сутки выпускается более 120 тыс. защитных масок и повязок Регионы
14:07 Минобразования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников Общество
14:05 Работники заповедника обнаружили в Брагинском районе костные останки Происшествия
13:59 Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования Общество
13:59 Депутаты ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС Экономика
13:53 Физлица Гомельской области подали в электронном виде 95% налоговых деклараций по доходам за 2019 год Регионы
13:51 Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году - Минфин Экономика
13:51 Дезинфекция подъездов проводится раз в сутки - Минжилкомхоз Общество
13:49 Доллар на торгах 16 апреля подорожал, евро и российский рубль подешевели Экономика
13:48 Около 40% учеников готовы прийти в школы, для остальных возможно удаленное обучение - Минобразования Общество
13:46 Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды Общество
13:44 В Беларуси будет действовать территориальный принцип распределения путевок в санатории Общество
13:44 Белорусские санатории за рубежом намерены позже продолжить курсы оздоровления по путевкам Общество
13:35 Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание Регионы
13:31 Минобразования рассматривает механизм доплаты учителям, работающим дистанционно Общество
13:29 Санатории Беларуси снижают цены на путевки на 10-40% Общество
13:23 Ни один санаторий Беларуси не закрыт на карантин - Болбатовский Общество
13:17 Автоматическое продление группы инвалидности не планируется - Минздрав Общество
13:12 Беларусь на неделе ожидает пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19 Общество
13:10 Двое жителей Минской области лишились денег на фишинговых сайтах Происшествия
13:08 В Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19 Общество
13:04 Доступ в интернет имеют 99% учреждений образования Беларуси Общество
13:02 В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус Общество
12:52 В Австрии и Чехии планируют возобновить футбольные чемпионаты Спорт
12:51 По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек Общество
12:51 В Витебской области зафиксировано 1092 случая коронавируса Регионы
12:44 Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании Президент
12:43 Конкурс проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле Регионы
Все новости
Все новости
Президент
16 апреля 2020, 10:52

Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

16 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за наркопреступления, а также сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. Соответствующие заявления он сделал сегодня на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. "Это не новинка. В преддверии значимых дат в истории нашего отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным, в данном случае в канун 75-летия Великой Победы", - заметил он.

"В этом документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи он поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. "Полагаю, если председатель Верховного Суда вносит предложение, он уже подумал, чтобы не перечеркнуть работу всех своих подчиненных. Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно", - подчеркнул белорусский лидер.

По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человекПо амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.

О коррупционерах: "стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок"

Обращаясь к заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс, глава государства поручил подготовить для него отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания.

"По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок", - сказал Александр Лукашенко.

О наркопреступниках среди молодежи: "ответственность за них в том числе на взрослых"

Президент констатировал, что к уголовной ответственности за наркопреступления привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. "Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы", - считает глава государства.

Он отметил, что принятые меры наказания за наркопреступления - это урок и профилактика для всех. Не только для самих осужденных, но и тех, кто на этом примере увидит и осознает недопустимость подобных действий. "Попали туда, побывали (в местах лишения или ограничения свободы. - Прим. БЕЛТА), может быть, повезет - выпустим оттуда. Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - уверен Александр Лукашенко.

О поручительстве при помиловании: "под личную ответственность родственников сможем дать шанс начать с чистого листа"

"Если мы и будем принимать решение по таким людям (осужденным за наркопреступления. - Прим. БЕЛТА), мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - сказал Александр Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".

"Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства, - подчеркнул Президент. - Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. Если родственники за него или прежде всего родители поручаются, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность сможем предоставить шанс начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики - естественно, место будет их там (в местах лишения свободы. - Прим. БЕЛТА) на долгую перспективу".

Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование - каково его отношение к содеянному, чем живет, какие у этого человека планы. "Надо выработать определенный механизм. Потому что вы закопаетесь в этих сотнях и тысячах людей. Надо чтобы комиссии внизу рассмотрели и внесли предложения. Но вам надо очень внимательно и тщательно за этим наблюдать", - поручил глава государства Ольге Чуприс.

Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помилованииЛукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании
Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Он отметил, что, конечно, окончательные решения придется принимать Президенту. "Но я хочу предупредить, что за все эти предложения ответственность будут нести все по вертикали, кто будет их вносить. Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие "Матерей 328". Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому мы еще раз должны все взвесить и окончательно определиться с подходами", - резюмировал глава государства.

О последствиях вредных привычек на фоне коронавируса: "для наркоманов и курцов - это хороший урок"

В тему совещания глава государства отметил, что нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки: "Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии".-0-

Фото Николая Петрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко совещание суд
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании
Фото из архива В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии
Лукашенко: в складывающейся ситуации цена на природный газ должна быть более адаптивной
Александр Лукашенко Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии
Фото из архива Лукашенко: в Беларуси принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций
Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам
В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус
Кочанова: Витебской области уделяется самое пристальное внимание
Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!
Топ-новости
По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович
Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования
В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
Ранние яровые посеяли в Беларуси на 86,4% площадей
Правительство увеличивает долю государства в акционерных обществах на сумму господдержки
Моральный долг белорусов сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне - заявление парламента
Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные
Белорусский союз женщин передаст столбцовской больнице защитные щитки
Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси
По инициативе Беларуси обсуждено сотрудничество министерств обороны ОДКБ, СНГ и ШОС
Беларусь получила более 10 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи от Китая
Конкурс проектов по благоустройству набережной Сожа объявлен в Гомеле
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.