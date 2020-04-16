Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам

16 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за наркопреступления, а также сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. Соответствующие заявления он сделал сегодня на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. "Это не новинка. В преддверии значимых дат в истории нашего отечества мы часто прибегали к такой форме гуманизма. Это действительно соответствующий акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным, в данном случае в канун 75-летия Великой Победы", - заметил он.

"В этом документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составах организованных групп и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи он поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами. "Полагаю, если председатель Верховного Суда вносит предложение, он уже подумал, чтобы не перечеркнуть работу всех своих подчиненных. Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно", - подчеркнул белорусский лидер.

По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.

О коррупционерах: "стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок"

Обращаясь к заместителю главы Администрации Президента Ольге Чуприс, глава государства поручил подготовить для него отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания.

"По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок", - сказал Александр Лукашенко.

О наркопреступниках среди молодежи: "ответственность за них в том числе на взрослых"

Президент констатировал, что к уголовной ответственности за наркопреступления привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц. "Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы", - считает глава государства.

Он отметил, что принятые меры наказания за наркопреступления - это урок и профилактика для всех. Не только для самих осужденных, но и тех, кто на этом примере увидит и осознает недопустимость подобных действий. "Попали туда, побывали (в местах лишения или ограничения свободы. - Прим. БЕЛТА), может быть, повезет - выпустим оттуда. Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - уверен Александр Лукашенко.

О поручительстве при помиловании: "под личную ответственность родственников сможем дать шанс начать с чистого листа"

"Если мы и будем принимать решение по таким людям (осужденным за наркопреступления. - Прим. БЕЛТА), мы договаривались: на поруки, забирай его. Не дай бог мы снова его заметим в этих делах… - сказал Александр Лукашенко. - Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц".

"Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства, - подчеркнул Президент. - Бывает, оступился человек, но осознал тяжесть своего преступления. Если родственники за него или прежде всего родители поручаются, рассмотрим их просьбы. Под их личную ответственность сможем предоставить шанс начать все с чистого листа. Будем наблюдать за ними. И не дай бог они снова вернутся к своему промыслу или будут употреблять наркотики - естественно, место будет их там (в местах лишения свободы. - Прим. БЕЛТА) на долгую перспективу".

Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента на помилование - каково его отношение к содеянному, чем живет, какие у этого человека планы. "Надо выработать определенный механизм. Потому что вы закопаетесь в этих сотнях и тысячах людей. Надо чтобы комиссии внизу рассмотрели и внесли предложения. Но вам надо очень внимательно и тщательно за этим наблюдать", - поручил глава государства Ольге Чуприс.

Лукашенко поручил серьезно проработать применение института поручительства при помиловании Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Он отметил, что, конечно, окончательные решения придется принимать Президенту. "Но я хочу предупредить, что за все эти предложения ответственность будут нести все по вертикали, кто будет их вносить. Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие "Матерей 328". Работа должна вестись в штатном режиме. Поэтому мы еще раз должны все взвесить и окончательно определиться с подходами", - резюмировал глава государства.

О последствиях вредных привычек на фоне коронавируса: "для наркоманов и курцов - это хороший урок"

В тему совещания глава государства отметил, что нынешняя ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки: "Для наркоманов и курцов - это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок - подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии".-0-

Фото Николая Петрова