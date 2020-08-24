24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует защитить учителей в школах от всяких нападок. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал глава государства.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Александр Лукашенко.-0-