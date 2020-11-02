Лукашенко: церковь - опора и один из основных стержней государства

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церковь является опорой и одним из основных стержней государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства. С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, - основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите", - заявил Александр Лукашенко.

"И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная - православная, вне государства, - добавил Президент. - Но этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там - вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо".

Митрополит в свою очередь подчеркнул, что и церковь не может существовать вне государства. "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации", - отметил он.-0-