Лукашенко: цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган - Министерство цифрового развития и связи.

"С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.

"Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий", - заявил белорусский лидер.

Он попросил доложить, как реализация предлагаемого указа будет способствовать качественным изменениям в жизни граждан и развитию страны, насколько это все востребовано.

/Будет дополнено/.-0-