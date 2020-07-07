Лукашенко творческим людям: творите, собирайте залы, сколько заработаете - все ваше

7 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси сделано все необходимое для самореализации творческих людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали для "творцаў" все для того, чтобы они могли творить. Творите, собирайте залы. Сколько заработаете - все ваше", - сказал Президент.

Он отметил, что за прошедшие годы были реконструированы многие учреждения культуры, ежегодно проводятся различные творческие фестивали. "Пожалуйста, идите, выступайте", - заметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, по ряду направлений, например в литературе, есть пока еще и нереализованный потенциал. "Есть над чем работать. И надо работать. Если работаешь, не только Президент, но и Господь поможет", - сказал он.-0-