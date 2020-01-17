Лукашенко: творчество Игоря Николаева - особое явление в музыкальной культуре

17 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием народного артиста России Игоря Николаева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Многогранный талант поэта и композитора, высокое вокальное мастерство позволили вам вписать яркие страницы в летопись современного эстрадного искусства, - отметил глава государства. - Ваши песни полны глубоких чувств и лиризма, близки и понятны слушателям разных стран и поколений".

"Ваше творчество, которое в Беларуси хорошо знают и любят, - особое явление в музыкальной культуре, а преданность любимому делу - пример для молодых артистов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал Игорю Николаеву крепкого здоровья, вдохновения и много радостных встреч с благодарной публикой.-0-

Российский певец и композитор Игорь Николаев отмечает 60-летие Творчество Игоря Николаева любят и почитают и на белорусской земле. Артист часто приезжает в Беларусь с сольными концертами, является постоянным гостем "Славянского базара в Витебске".