Лукашенко: у Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси была и будет многовекторная внешняя политика. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства коснулся ситуации в Беларуси и вокруг нее. "Мы же с вами прекрасно понимаем, почему создалась эта ситуация. Это ж не только потому, что откуда-то там позвонили, некие Nexta и сопляки всякие. Мы с вами слишком успокоились, живя в тихой, спокойной, чистой стране. Мы думали, что так будет и дальше. Вы думали. Скажу честно, я никогда так не думал. И я накануне выборов парламентских вас предупреждал: нам спокойно жить не дадут", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы видите даже сейчас. Кому-то не нравится наша многовекторная политика. Даже сейчас меня там подкритиковывают", - заметил белорусский лидер.

"Да, у нас была и будет многовекторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью (как хотите называйте) лететь на одном крыле. Мы - географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не отворачивалась от России и никогда не отвернется от нее. "Это я говорю и сейчас руководству России. Если в нас будут видеть настоящего брата, младшего брата, и будут к нам относиться, как к младшему брату, защищая, поддерживая (так, как поступил Путин в это сложное время), мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим", - отметил белорусский лидер.

Глава белорусского государства еще раз подчеркнул особый характер отношений и общность народов Беларуси и России. "Россия - это наше, русские люди - это наше. Мы абсолютно от них ничем не отличаемся. Да, это две страны. Это две квартиры (одна большущая, вторая поменьше), где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика. Мы будем делать все, что выгодно для нашего народа, не создавая никому никаких проблем. Вот и вся многовекторность", - сказал Президент.

По поводу отношений Беларуси со странами Запада или блока НАТО Президент заявил: "Если нас кто-то в России в этом упрекает, что мы с ними сотрудничаем, я задаю простой вопрос: "А что, Россия с НАТО не сотрудничает? А что, Россия с Соединенными Штатами не сотрудничает, с Евросоюзом?" Сотрудничает. В собственных интересах. Что, это не так? Это так. И мы с Президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с Президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло".

"Что касается Запада… Слушайте, технологичный Запад - вот он у нас за забором. Но мы продемонстрировали, что мы самостоятельная, самодостаточная нация, мы никому не позволим не то что нам пальцем указывать, мы не позволим даже косо смотреть в нашу сторону. Мы это продемонстрировали. На всех уровнях. Я уже даже (может, не совсем правильно) рассекретил вчера часть моего разговора с госсекретарем США", - продолжил белорусский лидер.

"Я всем говорю: даже если мы останемся в одиночку, в окружении всех врагов и недругов, мы будем сражаться за свою землю до последнего. Я хочу, чтобы это услышали те, кто сегодня пытается анализировать обстановку в стране", - подытожил Президент.-0-