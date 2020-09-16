Лукашенко: у Беларуси и Мексики значительный потенциал для торгово-экономического сотрудничества

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с национальным праздником этой страны - Днем независимости. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил высокую заинтересованность Беларуси в интенсификации разноплановых контактов с Мексикой. "Убежден, что наши страны имеют значительный потенциал для развития открытого политического диалога, а также взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и других сферах", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести белорусско-мексиканские отношения на качественно новый уровень.-0-