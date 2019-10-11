Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"У нас действительно есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Мы создали фундамент наших отношений, очень много сделали", - сказал глава государства.

Он согласился с туркменистанским лидером, что народы двух стран очень трудолюбивы и дружелюбны. "Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще очень много дел, которые мы обязательно должны совершить", - добавил Александр Лукашенко.-0-