Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества

Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко
11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. У Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Ашхабаде с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время встречи
"У нас действительно есть очень хорошие планы, которые мы с вами обязательно реализуем. Мы создали фундамент наших отношений, очень много сделали", - сказал глава государства.
Он согласился с туркменистанским лидером, что народы двух стран очень трудолюбивы и дружелюбны. "Я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще очень много дел, которые мы обязательно должны совершить", - добавил Александр Лукашенко.-0-
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Об этом в Ашхабаде заявил журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам прошедшей встречи лидеров двух стран.