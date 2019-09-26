Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские войска готовы отразить угрозу с любых направлений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, - у нас исключительно мобильные части и территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек, - рассказал Александр Лукашенко. - У нас пока нет потенциальных врагов".

Президент отметил, что мобильные вооруженные силы готовы быстро среагировать на любую угрозу и мгновенно выдвинуться в нужном направлении, а формировать в случае угрозы огромные группировки даже опасно. "При современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где сформируешь группировку, разбомбят, - пояснил он. - Поэтому у нас упор на мобильные вооруженные силы. Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали - снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны".-0-