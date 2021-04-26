Лукашенко: у деревообрабатывающей отрасли есть все возможности стать драйвером роста в промышленности

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов концерна "Беллесбумпром" с 30-летием со дня основания объединения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность - одна из важнейших отраслей нашей экономики. Беларусь богата ценным возобновляемым ресурсом - лесом, использовать который необходимо бережно, комплексно и рационально", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что за годы независимости в республике были модернизированы практически все предприятия концерна, построены абсолютно новые производства, созданы тысячи высокопроизводительных рабочих мест в различных регионах. И сегодня продукция предприятий "Беллесбумпрома" востребована в десятках стран мира.

"Убежден, благодаря трудолюбию и опыту специалистов в нынешней пятилетке у деревообрабатывающей отрасли есть все возможности, чтобы стать драйвером роста в промышленном секторе", - подчеркнул глава государства.-0-