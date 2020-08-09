Лукашенко: у меня абсолютная уверенность, что мы соберем этот урожай

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не сомневается, что аграриям удастся спокойно собрать нынешний урожай. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня абсолютная уверенность, что мы соберем этот урожай. У нас есть три дня на некий порог, который мы должны перешагнуть, достичь, - это 75%. Как только 75% убрали, 25% уже не проблема, - отметил Александр Лукашенко. - А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси, - это к счастью, потому что и кукуруза, и картофель, и капуста, и многое-многое другое на поле растет, им нужен дождь. Поэтому это не страшно. Люди отдохнут, почистят комбайны и завтра выйдут убирать те же зерновые. Поэтому у меня хорошее настроение".

По его словам, Беларусь "господь в этом году пожалел дважды". Сперва он помог белорусам в борьбе с пандемией, а затем с урожаем. "Мы не остановились - в тяжелое время крестьяне сеяли, и бог нам подарил хороший урожай", - заявил глава государства.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Минский район. На полях ОАО "Гастелловское" Президент ознакомился с уборкой озимой пшеницы, главе государства доложили о ходе уборочной кампании в стране и регионе. Александр Лукашенко ориентировал аграриев на ежегодную уборку 10,5 млн т урожая зерна с учетом кукурузы. "Это то, что я от вас всегда требую. Если мы выйдем на 10,5 млн т (это больше тонны на человека у нас получится), больше никогда в будущем не надо. Этого на данном этапе достаточно для страны, - сказал Президент. - Но ниже нельзя опускаться при любых погодных условиях".-0-