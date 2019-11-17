Лукашенко: у меня на столе лежат списки депутатов, которых изберут? Это смех

17 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Власть поддерживает некоторых кандидатов в депутаты, однако не навязывает гражданам выбор. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что у меня на столе уже "лежат" 110 депутатов, которых изберут, - это смех. У нас в прошлом парламенте было несколько открытых, явных оппозиционеров и несколько людей, которые думали иначе, чем я. Они не были в оппозиции, но думали по-другому. Вы что, хотите сказать, что они были в списках 110?" - спросил Александр Лукашенко.

Президент признался, что государство, трудовые коллективы поддерживают некоторых кандидатов в депутаты, однако не собираются навязывать выбор гражданам. К тому же, обратил он внимание, парламент в Беларуси не является Верховным советом. "Какая разница Президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны", - пояснил глава государства. В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы в парламенте творился шум и происходили гадости.

"Мы будем избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное - суверенитет и независимость нашей страны. Если вы хотите, чтобы этот клочок земли оставался всегда наш, для ваших детей", - резюмировал Президент.-0-