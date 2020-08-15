Лукашенко: у меня нет иных целей, кроме как сохранить независимое и стабильное государство

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что у него нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", - сказал Президент.

"Если кто-то думает, что тут власть ослабела, дрожит, что Президент не то сбежал, не то заболел, не то умер, как тут преподносили недавно… Не дождетесь!" - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-