Лукашенко: у многих скептиков после приезда в Беларусь меняется отношение к стране

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. У многих скептиков после приезда в Беларусь меняется отношение к стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время выступления в Народной скупщине Сербии, передает корреспондент БЕЛТА.

"За свою продолжительную политическую карьеру мне довелось встретить много скептиков, которые, однажды побывав у нас, кардинально изменили свое отношение к Беларуси", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент пригласил сербских депутатов открыть для себя Беларусь: радушную, гостеприимную, предприимчивую и ответственную, богатую своим культурным и историческим наследием, истинно славянскую, душевную и очень близкую Сербии. "Уверяю, что каждый из вас почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован", - заявил глава государства.-0-