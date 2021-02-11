Лукашенко: у нас есть понимание ситуации и план действий

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть понимание ситуации и план действий. При этом жизненно необходимо найти решение возникших противоречий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем модераторов уличной активности, знаем, какие внешние силы стоят за ними, какие деньги на это брошены. Определенную уязвимость части общества и системы перед майданными технологиями мы не можем игнорировать, тем более сейчас, когда находимся в процессе смены поколений. Это явление объективно имеет сложный характер: мы наблюдаем конкуренцию мировоззрений, несовпадение позиций по многим вопросам жизнеустройства - от экономики до воспитания детей. И нам жизненно необходимо, опираясь на мудрость и опыт тех, кто старше, найти решение возникших противоречий. Нам нельзя допустить разрыва поколений, как это произошло в годы распада Советского Союза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что спустя четверть века трудного, но важного пути Беларусь стоит на пороге новых качественных преобразований. "2021 год - рубеж: по своей судьбоносности он сопоставим с вехами начала XX века и середины 1990-х годов. Но в отличие от тех смутных времен, сегодня у нас есть понимание ситуации и план действий, дающий все шансы на успешное развитие", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко

Белорусский лидер обозначил ряд задач, в числе которых повышение эффективности государственного управления, обеспечение нового уровня коммуникации власти и общества, создание условий для раскрытия потенциала человека, реализации его возможностей, обеспечение качественного роста экономики на основе инициативы, инноваций и современного управления. По его словам, также предстоит определить текущие и долгосрочные приоритеты государства на внешнем контуре.

"Мы должны четко понимать, что происходит в геополитике. Очевидно, что на смену глобализации приходит региональный эгоизм с элементами протекционизма. Важно определить, как эти процессы влияют на нашу жизнь, какое место, предположительно, должна занять Беларусь в новом переформатированном мире. Помните, я накануне выборов говорил: пандемия уйдет, а где будем мы после этого? Разве я был не прав? Сегодня мы подтверждаем этот тезис", - подчеркнул Президент.

Глава государства констатировал, что акценты в мировой политике смещаются в плоскость все более жесткой конкуренции. "Ее ярким отражением выступают разногласия между США и Китаем, Европейским союзом и Россией, Россией и другими крупными государствами. Стратегическое соперничество сильных мира сего имеет все шансы перейти в иную, более тревожную фазу. Остальные государства пытаются балансировать либо стремятся примкнуть к тому или иному лагерю. А порой их вынуждают сделать это, и далеко не всегда такой выбор в их пользу", - отметил он.

"Межгосударственный диалог сменился банальным продавливанием собственных интересов. Международное право не справляется с регулированием споров и конфликтов. Политики перестали слышать и слушать друг друга, а признанные многосторонние площадки, созданные для поддержания мира и безопасности, деградируют и не могут эффективно выполнять свои функции. И пандемия при этом - катализатор многих процессов и изменений", - заявил Александр Лукашенко.

"Посмотрите на события за рубежом: локдауны, беспорядки, битвы вакцин. Протестами в их самых радикальных проявлениях охвачены и так называемые развитые демократии - США, страны Западной Европы (Польша, Франция, Германия и другие). Мир пылает. Давайте честно дадим оценку всем этим событиям, - призвал белорусский лидер. - Проблемы глубже, чем кажется многим. К примеру, в Польше проблема не в абортах, не в том, что каких-то животных запретили разводить в сельском хозяйстве. Это спусковой крючок. Польский народ выступил против той политики, которая проводится в их стране. Или возьмите Литву: сколько людей там жило раньше, а сколько осталось?"-0-