Лукашенко: у нас не было и нет никаких политических заключенных

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не было и нет никаких политических заключенных. Соответствующие заявления Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отреагировал на прозвучавшие на форуме предложения провести в стране политическую амнистию. "Я на этот вопрос уже отвечал журналистам. Если мне покажут хоть одну политическую статью в Уголовном кодексе и скажут, что на основании этой статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко упомянул директора информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрия Воскресенского, который выступал на ВНС. "Слушайте, это человек, который был вместе с ними. И вы не думайте, что он начал власти подпевать - нет, это человек со своим мнением. Я ему при всех в СИЗО сказал и упрекнул себя и чиновников наших - ведь этот человек был депутатом горсовета, а почему мы его потеряли? Это вопрос к нам, если мы не видим толковых людей, которых надо прежде всего поддержать. Если мы их не видим, их увидят другие, - отметил Александр Лукашенко. - И потом: какое он совершил преступление? Да, он прямо сказал: мы пошли на выборы бороться за власть, а потом занесло. Я это нормально воспринимаю, люди поделили будущие портфели, лидер сказал: выиграем - ты будешь этим. Сами оказались нечисты на руку, а он загремел за компанию со всеми. Шло следствие, не только соответствующие органы, но и я увидел, что есть люди, которые не должны там находиться. И он, и другие - они сегодня выходят и работают".

"Некоторые задавали мне вопрос: "А когда нас отпустят?" Я сказал: ребята, все, что украли - верните. Голову опустили, промолчали, потом обсуждали эту тему с родственниками, близкими. Но пока не возвращают. А надо вернуть. Тогда мы будем говорить о какой-то амнистии, ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл - верни, если тебя взяли за руку. Хочу, чтобы это было понятно", - подчеркнул белорусский лидер.-0-