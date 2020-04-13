Лукашенко: у нас нет никакой самоизоляции, это фактически амбулаторное лечение

13 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса обсуждены сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование - выработайте документы", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко

По его словам, если раньше госпитализировали всех сотнями, включая лиц, признанных контактами первого и второго уровней, то теперь поняли, что в этом не всегда есть необходимость. Особенно речь о продолжительных сроках госпитализации. "Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома", - отметил Александр Лукашенко.

При этом он призвал врачей, чтобы они не направляли на длительное амбулаторное лечение в домашних условиях только лишь исходя из какой-то перестраховки. "Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться", - сказал Президент.-0-

Фото Николая Петрова