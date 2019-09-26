Лукашенко: у Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко убежден, что у Президента России Владимира Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства призвал отбросить рассуждения, будто Владимир Путин за счет якобы присоединения Беларуси к РФ хотел бы продлить свои полномочия. По мнению Александра Лукашенко, это не соответствует действительности.

Белорусский лидер заявил: "Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий… И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов… Но я знаю другое: у Президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти".

"Отбросьте эти все настороженности, все эти досужие разговоры, - сказал Александр Лукашенко. - Все это наивно. Это не для большой политики. Это можно в средствах массовой информации перемывать-обмывать. Но это не для Путина и тем более не для меня, поскольку речь идет о перспективах, дальнейшем существовании белорусского государства".

"Что такое Лукашенко на фоне существования суверенного независимого белорусского государства, что такое Зеленский, Порошенко, все прежние ваши президенты на фоне сохранения украинской независимости? - задал риторический вопрос глава государства. - Поэтому не настораживайтесь. Никакого опасения здесь нет и быть не может".

При этом Президент подчеркнул, что Беларусь во взаимоотношениях с другими государствами придерживается взвешенной политики, это касается и экономического сотрудничества, в том числе с Украиной, с которой у нее огромный товарооборот.-0-