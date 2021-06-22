Лукашенко: у стен Брестской крепости в первые часы войны сорвался нацистский блицкриг

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. У стен Брестской крепости буквально в первые часы Великой Отечественной войны сорвался нацистский блицкриг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится - две недели, три, может, месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен белорусской брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался. Запомните на всякий случай это слово "блицкриг". Сорвался, когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Сегодня, к сожалению, неизвестны имена многих защитников Брестской крепости и мы не знаем, как они погибли, где похоронены, добавил Президент.

Он с сожалением отметил, что буквально несколько недель назад ушел из жизни последний свидетель тех событий Петр Котельников. "Но в памяти народа его имя будет жить всегда, как и имена его боевых товарищей лейтенанта Кижеватова, капитана Зубачева, майора Гаврилова и тысяч других советских героев, - убежден белорусский лидер. - Это они не позволили фашистам взять твердыню над Бугом за восемь часов. Через три недели бои начинались уже на дальних подступах к Смоленску, а Брестская крепость продолжала сражаться".

Память героев войны участники церемонии почтили минутой молчания.-0-