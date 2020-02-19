Лукашенко: у турнира по самбо на призы Президента высокий статус и авторитет в мире

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международного турнира по самбо на призы Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Самбо закаляет волю и характер, учит терпению, выносливости и самообладанию. Все эти качества необходимы не только на борцовском ковре, но и в жизни. Когда нужно уметь постоять за себя, защитить родных и близких", - говорится в приветствии. В Беларуси любят этот мужественный вид спорта. Отечественные мастера самообороны без оружия достойно представляют страну на самых престижных соревнованиях.

Турнир в очередной раз проходит в Минске с участием сильнейших самбистов планеты. И это свидетельствует о том, что он стал заметным явлением в спортивном календаре, имеет высокий статус и авторитет в мире, отметил Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что каждый атлет сможет проявить свои лучшие качества, а состязания запомнятся яркими, зрелищными поединками и подарят зрителям неповторимые эмоции.-0-